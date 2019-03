Muy pronto vuelve Salvados, el programa en el que puedes verlo todo

La cara oculta de ganarlo todo: Andrés Iniesta habla de la depresión que sufrió tras conseguir el primer triplete con el Barcelona

En esta temporada, Salvados ha conocido cómo algunos rostros conocidos de la televisión han sufrido depresión. "Estuve en tratamiento un periodo con la psicóloga, siempre me acordaré de las ganas que tenía de tener la consulta, llegaba hasta 15 minutos antes": confesó Andrés Iniesta a Jordi Évole en Salvados sobre una de las peores etapas de su vida, cuando padeció esta enfermedad tras ganar el triplete con el Barcelona y la muerte de su gran amigo Dani Jarque.

Iván Ferreiro habla sobre su depresión: "Mis hijos creían que yo era más viejo que su abuelo"

Jordi Évole reunió también a un grupo de personas que habían sufrido depresión para que contaran cómo fue su experiencia con esta enfermedad. Iván Ferreiro contó que se "levantaba con cara de hecho polvo todos los días" y Georgina Giner denunció que un psiquiatra le dijo que daba "igual el motivo por el que te pase si total la solución son las pastillas".

Mercedes Milá: "Vimos la verdad en Palma. Letizia no aguanta que digan nada de la educación de sus hijas"

Otro personaje público que padeció la enfermedad fue Mercedes Milá. Sin embargo, la periodista habló de muchos más temas que de su enfermedad. Uno de ellos fue el rifirrafe entre la reina Letizia y doña Sofía en Palma. "Se equivocó, todos tenemos un mal día", añadió.

Las confesiones de varias chicas sobre sus relaciones sexuales sorprenden a Jordi Évole: "Lo que contáis raya la violación"

No sólo se habló en 2018 de depresión. Jordi Évole alucinó en Salvados: la mala educación al conocer los pensamientos de varias jóvenes sobre sus relaciones sexuales: "Acabas haciendo algo que no te apetece, aunque esa relación la estés consistiendo".

El surrealista discurso de Santiago Abascal que Salvados presencia sin que supieran que estaban allí

La política, como no, ha jugado un papel fundamental en el programa este último año. Durante un acto electoral, Santiago Abascal dijo que "Andalucía entrega a Vox las llaves de San Telmo para iniciar una reconquista que cambie el futuro de toda España y que nos devuelva la libertad y la igualdad que las autonomías han destruido". Salvados se coló en el mitin, como se ve en el vídeo.

"Como está disfrutando pues dices 'tira para adelante'" o "tienes miedo": los terribles testimonios de varias chicas al tener sexo violento sin su consentimiento

Un grupo de jóvenes relató en Salvados: la mala educación cómo se sienten cuando mantienen sexo sin sentirse seguras. "Tienes miedo a decirle al chico que no quieres, es tan normal que ya te tiene que gustar", destacaba una chica.

Amelia fue violada en grupo a los 13 años: "Mi familia me culpabilizó y me etiquetó como puta"

Sigueindo con el tema del sexo, Amelia Tiganus, víctima de la explotación sexual y activista de Feminicidio.net, explicó a Jordi Évole en Salvados que "volviendo del colegio" sufrió una "violación colectiva": "Fue tan violento que casi no recuerdo nada. Después me vi totalmente marginalizada, no recibí el apoyo de mi familia, se han encargado de culpabilizarme y me pusieron la etiqueta de puta. Ya no valía para buena mujer dentro de esa lógica patriarcal, era un desecho para la sociedad".

El dilema de Gabriel Rufián: "Puede que el tuit que publiqué en ese momento fuera un error"

El diputado de ERC Gabriel Rufián recordó en Salvados: El dilema el polémico tuit que publicó cuando Carles Puigdemont proclamó de forma simbólica la independencia: "La oferta que estaba haciendo PSOE, era una moneda de plata para el que quisiera".

La pregunta de Évole a Garrido que enerva a Revilla: "¿Ustedes roban las grandes fortunas al resto de España?"

Jordi Évole explicó que "una persona rica con el mismo patrimonio paga 60.000 euros de impuestos en Extremadura, 50.000 en Baleares y 0 en Madrid" y Garrido respondió que "una persona rica y una pobre paga menos en Madrid que en el resto de España". Una afirmación que puso de los nervios a Revilla: "¡Porque pueden, tiene y generan una riqueza impresionante, está aquí todo el mundo!".

La confesión de Iñaki Gabilondo en Salvados sobre lo que "nunca" perdonará a Jordi Évole

En este último año, Salvados cumplía diez años. El invitado que más veces ha salido en el formato, el periodista Iñaki Gabilondo analizó la figura de Jordi Évole en el programa: "Él es el enviado especial de la gente que va donde pasan las cosas. No es un periodista clásico sino un representante democrático de la sociedad".