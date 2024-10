*Advertencia: el texto a continuación incluye referencias explícitas a contenido sensible.

La salud mental de 'Vanessa' (nombre ficticio) se deterioró de forma dramática como consecuencia de moderar contenido de Facebook, un trabajo que le empezó a provocar ataques de pánico. "Cuando empecé con estos ataques de ansiedad, el psicólogo me dijo: 'Tienes que salir a caminar a un lugar donde no haya mucha gente y no te agobies'", relata en Salvados.

Siguió su consejo y fue a pasear al Parque de Collserola, pero acabó sufriendo un nuevo ataque, precisamente por culpa de un contenido al que había estado expuesta en el trabajo. "Yo había visto un vídeo de una mujer caminando en un lugar similar, en un sendero con arbustos, y por detrás venían dos hombres y le cortaban la cabeza con una especie de sable o serrucho. Más impresionante que la escena de que a ella le están cortando el cuello y la están reteniendo era el sonido", rememora.

"Cuando me fui a caminar a Collserola para despejarme, acabé con un ataque de pánico, corriendo, llorando e intentando escapar de ahí imaginando que en cualquier momento alguien iba a venir, iba a salir de los arbustos y me iba a hacer lo mismo", rememora.

Algo similar le ocurrió a 'Carmen', también trabajadora de la subcontrata de Meta que se encarga de la moderación de contenidos de Facebook e Instagram, en su propia casa. Había pedido comida a domicilio cuando le asaltó una imagen aterradora. "Justo la milésima de segundo que estoy abriendo la puerta, que me venga una imagen así, totalmente intrusiva, que no sabes ni de dónde viene, en que crees que te va a atacar esta persona", relata a Gonzo.

"Dices 'qué estás pensando', 'qué locura es esta', y claro, abres la puerta y te encuentras a un repartidor que te sonríe y que te da una bolsa y tú cierras pensando: '¿Qué acaba de ser todo esto?'", detalla. En el caso de 'Vanessa', la situación llegó al extremo de oír el llanto de un bebé y pensar directamente "que lo estaban violando" como consecuencia de "ver tanta pedofilia y ver barbaridades" en las redes sociales. "He llegado a llamar a la Policía", cuenta.