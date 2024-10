*Advertencia: el texto a continuación incluye referencias a contenido sensible.

'Vanessa' (nombre ficticio) es moderadora de contenido de Facebook. Su trabajo, según revela en Salvados, pasa por elegir entre varias opciones: validar un contenido, borrarlo, advertir sobre él o enviarlo a un departamento superior.

De esta forma, según explica a Gonzo, se borra el contenido de discurso de odio o bullying o se le pone un "filtro de contenido delicado" para alertar al usuario de algo que pueda causarle impresión, como "una cirugía donde se pueda ver un órgano". Otra trabajadora, a quien nos referimos como 'Carmen' para preservar su anonimato, detalla a su vez que otros contenidos más extremos, por ejemplo "si están violando o a punto de hacerlo a un menor o alguien va a suicidarse", se remiten a un departamento superior.

La elección sobre cómo proceder, sin embargo, no es intuitiva ni sencilla. En este sentido, 'Vanessa' pone como ejemplo un vídeo con el que se topó en su trabajo: en él aparecía una mujer en una aldea "con un sable enorme persiguiendo a su niña para cortarla con el sable y ambas estaban desnudas", así que ella eligió la categoría "violencia contra un niño".

Pero se 'equivocó': "Cometí un error, porque más alto que eso era que estaba desnuda y se veía el pezón. Quizá para ti o para mí lo más fuerte es que una madre quiere matar a su hija, para Meta lo más fuerte es que hay un pezón", explica. "Luego te acostumbras a no cometer ese error y a estar bien concentrado en esta escala de jerarquías", relata.

No es la única dificultad a la que se enfrenta, porque para escalar un vídeo de un potencial suicidio a un departamento superior "tienes que estar seguro de que esa persona realmente va a saltar". "Es muy difícil gestionar eso porque tampoco te permiten escalar cosas que luego no van a suceder. Para ti que estás mirando a una persona es como: '¿Se tira o no se tira? ¿Lo escalo o no lo escalo?'", cuenta.

Todo, además, con límite de tiempo: "Tú tienes que cumplir con un tiempo por cada 'ticket'. Tienes una pequeña excepción en casos de suicidio porque tienes que esperar a lo que pase, entonces, si esta persona no se suicida rápido, por decirlo así, tú tienes que esperar más tiempo y entre comillas te 'arruina' tus métricas, porque tú tienes un ticket cada 60 segundos", cuenta. "Cuando te cae un vídeo así lo primero que piensas es 'ay, mis métricas' y empieza también tu humor negro: '¿Te vas a tirar o no te vas tirar?'", reconoce.