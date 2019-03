"El Ministerio adeuda a las industrias militares 32.000 millones"

En época de crisis, el Ministerio de Defensa no está haciendo muchos sacrificios. Su presupuesto se ha reducido tan sólo un 11% respecto al 21,9 de Educación y Cultura y el 14 de Sanidad. Es un ministerio privilegiado respecto al resto según afirma el investigador y analista Pere Ortega. Este presupuesto está dotado en 7.411 millones de euros aunque no cubre sus gastos. Esto es porque en esas cifras entran también otros gastos, que dependen de otros ministerios, llegando hasta los 16.000 millones de euros. Una cifra maquillada debido a que la opinión pública no lo entiende. Cuando hay un desfase presupuestario, se acude a un fondo de contingencia que “es un cajón de sastre para sufragar aquellos gastos que no se han previsto en algunos ministerios”. Tras hacer públicas sus cuentas, el Ministerio adeuda a las industrias militares por la compra de armas 32.000 millones de euros, estando España en el séptimo lugar de exportación de armas del mundo y en el décimo de gasto militar mundial.

