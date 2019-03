Zaida: "Si consigo que algo cambie, aunque sea poco, mi lucha ya tiene sentido"

Para Zaida Cantera, una de las cosas más sangrantes de su caso es que todos los superiores que actuaron en su contra de un modo u otro "han sido premiados", salvo el teniente coronel Lezcano. Todos estos militares han sido promocionados y ascendidos.

"Prefiero dejar el Ejército y ponerme en la cola del paro y buscar trabajo a vivir arrodillada el resto de la vida"

Actualmente, la capitán cantera está de baja. Según los reconocimientos médicos, la militar tiene "una tara de 5P", el grado máximo, que además implica es permanente. Zaida confiesa a Jordi Évole: "Si no puedo seguir siendo militar, dejaré el Ejército".

En cuanto a sus superiores, Cantera afirma: "Yo soy un problema desde que denuncié. [...] Prefiero dejar el Ejército y ponerme en la cola del paro y buscar trabajo a vivir arrodillada el resto de la vida. Y me encanta el Ejército, lo que representa". Eso sí, la capitán se lamenta de algunas de las actitudes adoptadas por los miembros de esta institución.

Zaida explica con tristeza su decisión de abandonar la vida militar: "No me voy a poner a hacer algo para lo que no estoy capacitada. Estoy muy tocada, los psicólogos y los psiquiatras me lo han hecho ver. No es normal que tiemble cuando llega un simple certificado a mi casa".

Cantera teme posibles represalias por la emisión del reportaje de 'Salvados'. Eso sí, afirma haber perdido ya el miedo e insiste en que todavía no ha acabado su lucha: "Hay muchas formas de hacer justicia. Para mí, que esto lo conozca la sociedas española ya es justicia".