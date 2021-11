Este año se espera que los acuerdos sobre reducciones de emisiones de CO2 que se firmen en Glasgow sean vinculantes para los países. Si al final es así, ¿cree Greta Thunberg que esto va a cambiar algo? La activista medioambiental lo analiza en la que es su primera entrevista para una televisión española: "Estamos muy lejos de alcanzar esos objetivos insuficientes", explica la joven, que afirma que hay acuerdos políticos que "suenan bien, pero que cuando entras en detalle no es gran cosa".

Entonces, ¿por qué van todos los países a estas cumbres si luego no cumplen lo que han firmado? "Solo van de manera simbólica porque si no fueran les reprocharían que no hacen nada", señala la joven. Hace unos años, en una cumbre, se llegó a un acuerdo, según el cual cada país tiene derecho a emitir una cantidad máxima de CO2, lo que ha acabado convirtiéndose en un mercado donde los países ricos cobran parte de esos derechos a los países pobres.

¿Qué opina sobre ello Greta Thunberg? La activista medioambiental responde a todas estas preguntas en el vídeo principal de esta noticia, donde lanza un tajante mensaje a todos esos políticos y personas que afirman que la lucha climática es cara. Además, Gonzo le explica que en España hay una fuerte dependencia del turismo. "Si todo el mundo sigue tu ejemplo y deja de coger aviones, en España se perderán miles de puestos de trabajo. ¿Cómo podemos hacer para proteger al planeta y no perder esos puestos de trabajo?", pregunta el periodista.

Thunberg desvela que usa a los políticos como "herramientas"

"Las conferencias de la ONU no creo que aporten un avance a la emergencia climática, pero son oportunidades para poner el foco", afirma Greta Thunberg, que confiesa si le ha decepcionado algún político.