Gonzo e Isabel Díaz Ayuso protagonizan un tenso momento cuando el periodista le pregunta por su polémico lema electoral de la libertad de Madrid. "Durante estos días que hemos podido seguirla he estado analizando su discurso y creo que he pillado ya los ingredientes, la fórmula del éxito Ayuso", explica el periodista, que afirma que a la primera clave la llama "el madrileñismo".

"Cuando usted dice que los que no viven en Madrid no tienen esa suerte" de vivir en libertad, "¿no está despreciando a todos esas personas del resto de España?", pregunta Gonzo a Ayuso, que responde rotunda: "Pues no". "Ese sentimiento de agravio lo fabricamos el que quiera hacerlo, porque uno cuando habla bien de su región y de su tierra no tiene por qué menospreciar a las demás", explica la presidenta de Madrid, que afirma que "muchísimas personas

cuando van a vivir a Madrid se quedan, sobre todo a unas edades determinadas, porque luego la vida estresante" que se lleva en la capital, "a veces choca con la necesidad de tranquilidad".

"Venimos a vivir aquí porque al ser la capital del Estado hay unas oportunidades laborales que por definición no hay en el resto de las ciudades", responde Gonzo a Ayuso, que afirma que entonces el periodista está diciendo que "hay más libertad en Madrid que en esas comunidades". Pero Gonzo responde tajante: "Hay más oferta de empleo porque es capital del Estado. No hay menos libertad, hay menos oportunidades". Puedes ver el tenso momento en este vídeo.