Gonzo charla con José Manuel Rosas, presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de la provincia de Pontevedra, sobre la polémica de la fábrica de celulosa Ence. Como pescador, ¿qué opinión tiene de la existencia y la presencia de la fábrica de ENCE en la ría de Pontevedra? "Como pescador para mí no es ninguna amenaza, todo lo contrario", afirma Rosas, que señala que hay "que ver que alrededor de esa biofábrica hay 5.000 familias que viven de que esa biofábrica funcione".

¿Pero como pescador que vive de lo que se coge del mar afecta o no afecta? "No nos tropezamos con Ence al salir al mar, es decir, que lo que pueda verter ENCE, si lo vierte en los parámetros autorizados o permitidos, vuelvo a repetir, no veo la amenaza", afirma Rosas, que asegura que "los informes que a día de hoy circulan no es ninguna amenaza" para su medio de vida". Pero Gonzo le recuerda que este año se conoció un informe interno de ENCE que enviaba a la Xunta en el que reconocía que una filial que había estado al lado de ENCE durante mucho tiempo había vertido y contaminaba los terrenos donde está la fábrica con mercurio. Gonzo además le recuerda que ese informa dice que ese mercurio puede afectar a la salubridad del pescado y del marisco de la zona.

Pero, como presidente de la Federación de Cofradías, ¿esa frase no le preocupa? Rosas contesta en el vídeo, donde afirma que hacer "desaparecer de Pontevedra el tejido empresarial sería catastrófico". Además, reconoce que Ence concede ayudas sociales a bastantes instituciones y entidades de esta zona y, entre ellas, a las cofradías de pescadores. ¿Cuánto dinero reciben de Ence ? Descubre su sorprendente respuesta en el vídeo de arriba.

El alcalde confiesa que PP y Caixa Galicia intentaron convencerle de apoyar a Ence

"Méndez me dijo que era más fácil cambiar a la opinión pública que trasladar la fábrica", afirma el alcalde de Pontevedra del presidente de Caixa Galicia. Además, también confiesa intentos del PP por convencerle.