Gonzo reúne en Salvados a Miguel Ríos, Charo López, Javier Clemente y Manuela Carmena para reflexionar sobre la vida y sobre cómo los años afectan a las personas. "¿Qué es lo que se deja de hacer a medida que se va cumpliendo años? ¿A qué habéis renunciado?", pregunta el presentador a sus invitados, todos ellos entre los 70 y 77 años.

"Sí, yo he renunciado, pero no porque no haya deseo, yo creo que el deseo no muere lo que pasa es que solo imaginar el juego de seducción a mí, me mata", confiesa Charo López, que afirma que le da miedo "a hacer el ridículo": "Me he dicho, 'basta, hasta aquí llegó la riada. No quiero saber más'". Gonzo pregunta sobre ello a sus cuatro invitados:"¿El sexo ha sido lo primero que ha desaparecido?". En el vídeo principal de esta noticia confiesan qué es lo que han perdido con la edad.