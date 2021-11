El Tribunal Supremo ha condenado a un mes y 15 días de prisión al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, por agredir a un policía, condena que se va a sustituir por una multa económica de 540 euros. Aunque no hay grabaciones que acrediten la patada, por mayoría de cinco a dos, el tribunal le concede total credibilidad al agente que lo identificó. Esta condena por atentado a agente de la autoridad ha dejado al diputado Alberto Rodríguez sin escaño. Tras la pérdida del escaño Rodríguez ha abandonado Unidas Podemos y ha vuelto a su trabajo anterior a su etapa como político en Canarias.

Gonzo recuerda junto al expolítico cómo en 2019, la que ahora es ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acudió a una manifestación de protesta de los trabajadores de Alcoa y acabó imputada por agresiones a la Policía. "Decir que yo misma he arengado a las masas, igual que Ángela Rodríguez, y que yo misma he roto las vallas y que yo misma he golpeado a un agente de la autoridad me parece gravísimo, por incierto, por irreal. Y además, me parece preocupante, porque efectivamente, muchos de ustedes fueron testigos presenciales de aquellos hechos y también hay imágenes grabadas de todo lo que ha pasado, pero en ningún momento nosotros hemos hecho nada de lo que en ese atestado se dice, afirmó en su momento la ministra.

El caso de Yolanda Díaz fue archivado al final por la justicia, por lo que no le dieron la razón a la denuncia de la Policía. ¿Por qué cree Alberto Rodríguez que en el caso de la ministra se archivó y en el suyo no? "Hombre, es que al hacerlo en las puertas del Congreso, que había demasiadas pruebas, cámaras de televisión... O sea, había tanta, tanta evidencia gráfica, que era demasiado evidente, cantoso, como decimos aquí en Canarias, haber continuado con el proceso", destaca Rodríguez, que recuerda que, aun así, "la derecha política y mediática sigue usando esa criminalización" contra Yolanda Díaz. "Por eso digo que los procesos judiciales, aunque se archiven y no te lleguen a condenar, sirven para machacarte", insiste el exdiputado de Unidas Podemos.