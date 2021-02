Gonzo habla con sobre el racismo en España. ¿Fueran de un campo qué tipo de racismo han sufrido? "Hombre, hay muchos gestos que, quizá, si yo no fueseIñaki Williams, el jugador del Atleti, sufriría como he visto que sufre gente", destaca el futbolista, que recuerda cómo se mira "a gente que no es de aquí por encima del hombro". "Ir a restaurantes y que parezca que no vas a pagar cuando te vas a ir o que vayas a entrar en una tienda de ropa o zapatillas y que el dependiente te siga porque piensa que vas a robar", lamenta Williams sobre cómo se compartan algunas personas cuando ven a gente negra.

Gonzo sorprende a Iñaki Williams con cifras que reflejan el racismo en España: "Un informe de la ONU denuncia que una persona negra tiene 42 veces más posibilidades de ser detenida por la Policía que una persona blanca". "¿Eso es un síntoma de una enfermedad social en nuestro mundo?", pregunta Gonzo a Williams y Savané. "Los datos hablan por sí solos. Es que yo no sabía ese dato y acabo de quedarme flipado", reconoce el futbolista mientras que el ex jugador de baloncesto señala que esto "confirma las sensaciones". Y es que ambos recuerdan en este vídeo el racismo que se sufre en España al intentar buscar un piso siendo negro.