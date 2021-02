Gonzo habla con sobre el racismo en España. ¿Fueran de un campo qué tipo de racismo han sufrido? "Hombre, hay muchos gestos que, quizá, si yo no fueseIñaki Williams, el jugador del Atleti, sufriría como he visto que sufre gente", destaca el futbolista, que recuerda cómo se mira "a gente que no es de aquí por encima del hombro".

"Ir a restaurantes y que parezca que no vas a pagar cuando te vas a ir o que vayas a entrar en una tienda de ropa o zapatillas y que el dependiente te siga porque piensa que vas a robar", lamenta Williams sobre cómo se compartan algunas personas cuando ven a gente negra. Pero, ¿les para mucho la policía antes de ser conocidos? "Me ha tocado que me pongan contra la pared y me cacheen", recuerda Williams, que afirma que pensaba que era porque era de barrio: "Cuando creces te vas dando cuenta de que no tratan a todos por igual".