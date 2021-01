"Vosotros habéis estado durante todo el mandato de un jubilado de oro que tiene ahora este país, el rey emérito Juan Carlos. No quiero irme yo de aquí sin preguntar si os ha decepcionado", pregunta Gonzo a Manuela Carmena, Miguel Ríos, Charo López y Javier Clemente, cuatro personajes públicos que por su profesión han conocido al emérito en persona.

"Yo, que he tenido trato con el Rey Juan Carlos, porque me dio la Medalla de Oro al Mérito, a las Bellas Artes, entre otras cosas y nunca creí que estaba haciendo ese tipo de actuación. Siempre creí que era un Borbón campechano", señala Miguel Ríos, una opinión que comparte Manuela Carmena. "Yo también", afirma la ex alcaldesa.

Pero el cantante va más allá y realiza una dura crítica del rey Juan Carlos: "Que llegara a este fondo de satrapía dineraria, es que me ha parecido... le doy más valor del que tenía por toda esta especie de arquitectura malévola que ha hecho para obtener pasta". Por su parte, Manuela Carmena también se pregunta "para qué ha hecho eso que nos ha hecho tanto daño al país, a todos si no lo necesitaba".

Mientras que a Ríos y a Carmena les ha sorprendido la actuación del rey Juan Carlos, Javier Clemente confiesa que a él no le ha extrañado: "Lo que a mí más me ha sorprendido es que se haya sabido". Por su parte, Charo López es tajante: "A mí nunca me ha interesado mucho la monarquía. No les he idealizado y me parece escandaloso lo que ha pasado con Juan Carlos, muy escandaloso". Puedes ver la indignación de todos ellos con las presuntas irregularidad del rey emérito en el vídeo principal de esta noticia.

