El 'dardo' de Évole a Puigdemont: "Cuentan los votos cómo les conviene. Comparar a Catalunya Sí que es Pot con Aznar fue gorda"

DESPUÉS DE QUE ARTUR MAS LO HICIERA EN CAMPAÑA ELECTORAL

Jordi Évole recuerda a Carles Puigdemont en Salvados el cambio de opinión de su partido respecto a Catalunya Sí que es Pot ya que "en campaña electoral les metían en el saco del 'no' a la independencia". "He escuchado a esos dirigentes decir que cuando les votaran no estarían votando ni por el 'sí' ni por el 'no'", contesta el president.