Cuando Maduro y su "amigo" Rajoy dan la misma respuesta a Jordi Évole: "Somos muy parecidos"

MADURO ASEGURA QUE NO ES UN "HOMBRE DEL IBEX 35"

Maduro ha criticado las preguntas de Jordi Évole asegurando que sólo mostraba los problemas de Venezuela y ante esto, Évole no ha dudado en responder: "Cuando entrevisté a Rajoy sobre todo lo que no funciona en España también me dio esta respuesta". "Somos muy parecidos Rajoy y yo", ha señalado Maduro con ironía: "No cerramos los ojos frente a la realidad, yo no soy un hombre del Ibex 35, no vengo de las elites, no soy de la supremacía blanca imperial, se lo que es la realidad de un trabajador, de un hogar obrero".