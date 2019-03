Irene Lozano: "El jefe del Estado Mayor del Ejército quería mi garantía de que no seguiríamos haciendo ruido político"

Irene Lozano fue la diputada que llevó el tema de Zaida Cantera al Congreso. Una de sus primeras acciones fue tratar de ponerse en contacto con el ministro de Defensa, Pedro Morenés, sin éxito. Hasta cinco veces afirma Lozano haberle llamado para pregunatrle por el caso de la capitán: "El ministro podría haber hecho algo. Tiene la potestad legal. Él puede llamar al jefe del Estado Mayor y decirle: 'a esta capitán ponla en otro destino y que nadie la moleste'".

Para su sorpresa, fue el propio jefe del Estado Mayor del Ejército quien se puso en contacto con ella tras haber realizado una pregunta parlamentaria. Irene Lozano interpeló al ministro de Defensa en relación al futuro ascenso del general Pardo de Santayana, uno de los militares implicados en el caso de Zaida, y le preguntó si creía que reunía los requisitos para esta promoción. A raíz de este suceso, el ascenso quedó paralizado.

Irene Lozano cuenta que el jefe del Estado Mayor del Ejército "no le llama por Zaida" sino que "le preocupaba su general": "Él me trata de convencer de que no tengo razón con tácticas de guerra psicológica". Finalmente, la diputada por UPyD cuenta que le ofrecieron resolver "el parte disciplinario de Zaida como una falta leve prescrita", siempre que no se involucrara a Pardo de Santayana.