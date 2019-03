Iñaki Rekarte: "En mi comando había un hijo de un gobernador"

GOÑI TIRAPU, GOBERNADOR CIVIL EN GUIPÚZCOA

El exjefe del comando Santander, Iñaki Rekarte, le cuenta a Jordi Évole que en su familia nunca se había hablado de política y que no había proximidad a la ideología de ETA. “A mí mi padre no me ha hablado de política en la vida”, asevera. Y es que según cuenta el exmiembro de ETA, era algo habitual ya que tenía otro compañero que no trataban ese tema en su casa, y el otro, era el hijo del gobernador civil en Guipúzcoa Goñi Tirapu… Una vez dentro del comando, tampoco se hablaba de política. Es más, si se hacía, le colgaban el cartel de “politiquillo”.