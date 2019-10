Gonzo entrevista al líder del PSC en Salvados. Miquel Icesta señala que "no esperaba la sentencia del procés", pero recalca que "nuestra sociedad está basada en el respeto a las reglas": "Los políticos hacemos las leyes y los jueves las aplican, hay que acatarlas".

Por otro lado, el político socialista afirma que "el independentismo es un movimiento pacífico" aunque también señala que ésto no quiere decir "que no haya gente que practique la violencia". "Una de las cosas que más se ha admirado del movimiento, incluso de gente no independentista es la capacidad de movilización pacífica y democrática", declara.

Preguntado por Gonzo sobre la actuación policial, Iceta defiende que "la Policía Nacional se contiene muchísimo, lo cual no quiere decir que algún policía, en concreto, se pueda haber extralimitado". Eso sí, el socialista afirma que "en términos generales no ha habido desproporción".

Sobre las pelotas de goma usadas por la Policía, algo prohibido por el Parlament, el líder del PSC defiende que "la Policía se rige por leyes estatales que protegen los derechos de todos", por lo que "los que las vulneran se pueden ver sometidos a una actuación judicial o policial".

Otros momentos destacados

"¿Con qué Sánchez se siente más cómodo, con el que hablaba con Torra o con el que pide que se cumplan íntegras las penas independentistas?", pregunta Gonzo a Miquel Iceta en este vídeo de Salvados.

Iceta no es el único político que habla con Gonzo, el portavoz de ERC también. El político independentista charla en este vídeo de Salvados sobre la sentencia del procés y los disturbios en Cataluña: "No nos gustan esas imágenes, pero violencia también son 100 años de cárcel".

En otro momento, Gonzo pregunta en este vídeo de Salvados al portavoz de ERC si "es lógico que alguien con presencia política" como él "anime a boicotear una infraestructura básica en Cataluña como el Prat" por la sentencia del procés: "¿Ve normal que una parte del Govern mande a la gente a un sitio a reivindicarse y otra parte, a los Mossos a cargar allí?".