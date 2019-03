A la pregunta de Jordi Évole sobre la transparencia en la financiación de los partidos políticos, que ahora se ha hecho pública y no existe la posibilidad de esconder el nombre de una persona que haya donado dinero a un partido, Pujalte le asegura que "no tiene ni idea de quién dona dinero al PP" y además, "que la transparencia no es saber quién dona dinero a un partido o a otro, que eso es puro morbo para los medios de comunicación y que saber los nombres no entra como transparencia", a pesar de que la ley permita que estos datos sean públicos.