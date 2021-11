El ambientólogo Andreu Escrivà reflexiona en este vídeo de Salvados sobre el cambio climático: "Reducir las emisiones cuesta tanto porque afecta a todo lo que hacemos", explica Escrivà, que afirma que "lo que demanda es un cambio de sistema".

"Los intereses económicos son el mayor causante de que no hayamos llegado a un pacto claro para frenar el cambio climático", destaca Escrivà, que insiste en que "mucha empresas cuánto más atrasen la aplicación de medidas contundentes más dinero van a ganar": "Nadie quiere ser el primero, esto es un problema y un reto que solo se soluciona si todos lo hacemos a la vez".

Además, el ambientólogo analiza los países más contaminantes y destaca que "más allá de los factores económicos" también existen otros como el de la identidad: "En EEUU divide más al país creer o no en el cambio climático, que el aborto o las armas". "El cambio climático es una historia de desigualdad entre países, personas y clases sociales", explica Escrivà, que analiza en este vídeo cómo los políticos han ido cambiando su actitud en las diferentes cumbres del clima aunque recuerda que se llegan a acuerdos que luego no están listos o hay países que no cumplen.

