"Cuando usted dice una ocurrencia, ¿sabe ya que está marcando la agenda política del día?", pregunta Gonzo a Isabel Díaz Ayuso, que afirma que muchas veces no lo hace a propósito: "Yo soy así. Entonces lo mismo estoy aquí hablando contigo y, de repente, quiero decir alguna idiotez, alguna ocurrencia, porque me gusta tomarme así la vida, en los momentos más difíciles sobre todo".

"Creo que también se agradece porque hay que tomarse todo siempre como con el argumentario, la frase perfecta, lo correctamente esperable. Y a mí eso me parece que ya desgasta mucho", se defiende la presidenta madrileña. Pero Gonzo insiste: "¿Son ocurrencias o usted se las prepara a conciencia sabiendo las consecuencias que tiene?". Y es que el periodista le recuerda su frase sobre encontrarse a exnovios en Madrid, algo que volvió a repetir varias veces durante la campaña electoral.

La presidenta madrileña cuenta un detalle de su vida personal para explicar a Gonzo por que dijo eso, algo que afirma que no fue "una ocurrencia, sino una reflexión" que siempre tuvo. "Siendo usted periodista y con la experiencia política que tiene, me cuesta creer que no se dé cuenta o que no calcule que mientras se habla de la anécdota no se habla de su gestión", responde Gonzo a Ayuso, que insiste en que no siempre calcula lo que dice. Puedes ver su respueta completa en el vídeo principal en donde afirma que no puede luchar contra sí misma.