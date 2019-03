Evo Morales: "El asfaltado no es la prioridad de la comunidad"

Jordi Évole pregunta a Evo Morales por el populismo, pero el presidente de Bolivia no sabe a qué se refieren con esa palabra. El presentador de Salvados le pone un claro ejemplo: la inauguración del polideportivo en Saipina. Y así, Morales se explica: "Hay un sentimiento, un cariño, un respeto, una admiración a su presidente. Eso que has visto es cada día para mí. Si eso es populismo, quiere decir que el populista es el presidente que está con su pueblo".

Sin embargo, Jordi Évole le hace una crítica de lo que ha visto en Saipina: "Se inauguraba un polideportivo. Yo me di un paseo por el pueblo y no tiene alcantarillado o no tiene las calles asfaltadas. ¿Y se inaugura un polideportivo? Seguro no sería la prioridad", pero Morales se explica: "Entregar un campo deportivo es como entregar un hospital. Deporte es salud". El presidente reconoce tener un problema por no tener alcantarillado, pero insiste en que el pueblo es quien decide: "Lo que ellos deciden, hacemos".