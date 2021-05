Gonzo se indigna al conocer la realidad de los abortos en muchas comunidades autónomas. Una mujer cuenta cómo desde un hospital público de Murcia le obligaron a abortar en una clínica privada hace tan solo tres meses. ¿Cómo se encuentras a día de hoy? "Yo estoy muy mal, yo fui con un miedo atroz. No sabes lo que te van a hacer, no sabes a lo que te enfrentas y lo peor de todo es que no sabes si vas a volver a casa", explica la mujer, que destaca que tenía a su niña esperándola. "No sabes si vas a volver a casa...", repite Gonzo alucinado ante el doble drama de los abortos en España. Y es que además de abortar, muchas de las mujeres no saben ni siquiera cuál es el procedimiento a seguir.

"Tú firmas un montón de documentos donde te explican que puedes tener una hemorragia, que la medicación que te puede ocasionar un montón de efectos secundarios y yo decía, 'señor, si me da una hemorragia y tienen que llamar a una ambulancia y que me trasladen a un hospital público, a lo mejor en el camino yo me desangro y me muero'". Además, la mujer insiste en que "nadie te explica lo que te van a hacer". Puedes escuchar su testimonio al completo en el vídeo principal de esta noticia.