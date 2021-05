"Como aquí relaciona su frase con Vox, quiero preguntarle si para usted Santiago Abascal es extrema derecha", pregunta Gonzo a Ayuso, que responde tajante: "Pues no es de extrema derecha, yo creo que no lo es y sobre todo creo que no es porque yo le he conocido en el País Vasco. Yo le conocí haciendo allí campaña y él era una persona que tenía que mirar los bajos de su coche o examinarse en la facultad a la que ya no le dejaban ni siquiera asistir con escoltas".

"Entonces, cuando conoces a alguien cuyo origen es este, te das cuenta de que si él es extremo, cómo es el que le estaba intentando pegar el tiro en la nuca, esos que están pactado ahora con Podemos", señala la presidenta de Madrid, que, sin embargo, si destaca que "hay discursos y hay personas del entorno de VOX que han dicho barbaridades, pero también hay gente en Vox en la Asamblea de Madrid, diputados o algunas propuestas que han llevado, que a lo mejor no comparte mucha gente por conservadoras, pero que son perfectamente loables y que no se salen de la Constitución".