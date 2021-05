Gonzo charla con un grupo de mujeres que han sufrido la mala gestión de su comunidad autónoma, Murcia, para interrumpir embarazos .Y es que los hospitales públicos no realizan abortos y mandan a las mujeres a clínicas privadas. "Parece ser que el 50% de la responsabilidad la tendría el Gobierno que haya en ese momento y la otra parte, el otro 50% sería médico", explica una mujer víctima de las pésima gestión de Murcia con los abortos. Además, la mujer insiste en que el "médico tiene una obligación de atender a las pacientes", pero se niegan a hacer abortos.

"Según dicen, parece ser que los políticos se escudan diciendo que los médicos no quieren hacerlo por objeción de conciencia y según dicen los médicos, no lo hacen porque no tienen los medios ni el gobierno regional le pone los medios y el personal adecuado para formarse y para hacerlo", señala la mujer. Por otro lado, otra joven que también ha abortado en malas condiciones, esta vez en una clínica privada a la que le mandó un hospital público, afirma la mala actitud tanto del hospital como de las clínicas privadas: "Ellos son conscientes de que estamos en estado de shock y de que no estamos para pelear". Puedes escuchar sus declaraciones completas en el vídeo principal de la noticia.