Cebrián, de la independencia de 'El País': "Jamás he dejado de publicar una noticia por presiones que no fueran cuestiones de terrorismo"

EXPLICA QUE SÓLO HA ESCUCHADO A GENTE "SI PODÍA SALVAR LA VIDA DE ALGUIEN"

El presidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, explica en Salvados que sus relaciones personales no interfieren en sus decisiones sobre 'El País'. "Si la información es cierta, está comprobada y es interesante no me lo he pensado nunca", destaca.