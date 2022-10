Gonzo ha decidido llamar a Mario Conde tras saltar la noticia de que el exbanquero podría estar formando un partido con Macarena Olona. El periodista ha querido saber de primera mano si esta noticia era cierta preguntándole directamente. "Si después de todo lo que he vivido en mi vida, de cómo conozco el poder, de lo que me ha caído encima y de la edad que tengo, mi visión ahora es hacer un partido nuevo...es una prueba irrefutable de demencia senil en estado avanzado", ha indicado dejando clara su postura.

"No puedo casi financiar mis propios gastos personales como para tirar mi dinero en un partido que no va a funcionar", ha zanjado dejando claro que no tiene pensando iniciar un nuevo partido junto a Macarena Olona.