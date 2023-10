Gonzo se sincera con un exalumno de un colegio de los Jesuitas, que fue víctima de abusos sexuales. El periodista reconoce que quienes le dejaron "peores recuerdos eran profesores seglares". "El peor recuerdo que tengo y el profesor que tengo clavado en la cabeza y que se me sigue apareciendo muchas veces es un seglar, que tenía algo peor que el pegar, y eso lo que ahora se llama bullying. Te pegaba delante de los compañeros, pero lo peor es que te insultaba y se mofaba de ti, y hacía que el resto de la clase se riera de ti", recuerda.

En este sentido, Gonzo señaló que este profesor se dirigía a él como "gordo y elefante". "Yo cuando me veo en la tele a veces y veo que he hecho una mala pregunta o que el programa no está bien o que hay críticas, de lo primero que se me viene a la cabeza es la imagen de ese profesor en su casa disfrutando al leer esas cosas malas. Me parece acojonante que con más de 40 años cuando algo me va mal, lo primero que piense es que hay gente que está disfrutando, gente que no he vuelto a ver en mi vida", confiesa.