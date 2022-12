ASEGURA QUE NUNCA SINTIÓ "ODIO" POR ÉL

El periodista José María García explica a Jordi Évole en Salvados cuándo empezó la guerra con su rival radiofónico José Ramón de la Morena. García aclara que era una "guerra empresarial" no con el periodista y asevera que "hay muchísimas cosas que no diría" porque "en la guerra no todo vale". "Estábamos equivocados", asegura.