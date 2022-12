"Si tuviéramos pensamiento propio se puede resistir bastante", asegura José Luis Sampedro en torno a la situación del parado en España. Es decir, “si se tiene una formación intelectual que convence a uno que debe vivir y mantener su vida, sostenerla con dignidad y hacer frente a no desesperarse. La austeridad es muy triste cuando nos la imponen, pero no cuesta trabajo cuando se tiene”, asegura.

"La austeridad es muy triste cuando nos la imponen"

Se pone en la situación del parado y es “profundamente amargo”. En la piel de un padre de familia que se encuentra con fuerzas y ganas de trabajar pero sin embargo, su familia le ve sin hacer nada. Recomienda el estoicismo, decir “hay que aguantar esto” porque hay que vivir con “dignidad”. “Si nos han dado la vida hay que seguir viviéndola”.

El escritor asegura que “en este momento no tengo ningún inconveniente en morirme, pero tengo que vivir porque tengo el derecho de vivirla. Pero dar este consejo a una familia que no come, le diría que les daría algo por lo menos palabras y un abrazo, pero comprendo que es terrible”.