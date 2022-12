Cuando Tita Cervera se casó con el barón Thyssen se convirtió en la séptima mujer más rica de España y sobre esto, Évole le propone un juego: "Si toda su fortuna quedara reducida a la mínima expresión y tuviera que pasar el mes con 1.500 euros, como le pasa a mucha gente, ¿qué es aquello de lo que no podría prescindir?".

Tita Cervera responde que "un perrito" y que si tuviera poco dinero "lo invertiría en tener un jardín para plantar una flor cada mañana y también en leer".

La baronesa cuenta que compra libros "todos los días" porque le encanta leer. Sin embargo, Jordi Évole le hace una pregunta que termina por meterle en apuros: "¿Cuál es el último libro que ha leído?"

Tras esto, la baronesa responde que no tiene tiempo e intenta justificarse: "Los compro todos, tengo todos los 'best sellers', los acumulo y ya no me queda espacio en las librerías de casa".

El 'piropo' de Tita Cervera a Jordi Évole en Salvados

Antes de continuar con el último tramo de la entrevista, Tita Cervera hace una pausa en la que habla de las luces que favorecen a Jordi Évole.

Esto es lo que dice Tita Cervera sobre la obra de Franco metido en una nevera

Jordi Évole pregunta a Tita Cervera sobre la obra de arte 'Always Franco', que suscitó una gran polémica en ARCO.

El toque de Jordi Évole a Tita Cervera: "En esta entrevista está haciendo lo que le da la gana"

A mitad de la entrevista a Tita Cervera en Salvados, Jordi Évole le dice a la baronesa que "está haciendo lo que le da la gana" y ella no duda en responder, como se ve en el vídeo.