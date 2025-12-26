La carta de Almudena Cid tras su operación de cadera: "La vida me ha obligado a parar en seco"

La exgimnasta olímpica ha compartido una serie de imágenes desde el hospital en donde ha anunciado que le han puesto una prótesis en la cadera. Además, Almudena Cid dedica unas bonitas palabras a su novio, Gerardo Berodia.

Almudena Cid ha compartido un carrusel de imágenes en su cuenta de Instagram en el que desvela la operación de cadera que ha sufrido junto al siguiente texto: "A finales de 2023 terminaba la gira de Ladies Football Club, interpretando a Olivia Lloyd. En un momento de la función debíamos sostener e impulsar el cuerpo de una compañera, un gesto de equipo que atravesaba toda la obra. Fue entonces cuando me recorrió un sudor frío que jamás había sentido. El resto de la función lo hice por inercia y mecánica. Cuando llegaron los aplausos cada paso de mi pierna izquierda era como caminar con cemento".

"Tiempo después supe que aquel frío era el aviso previo al desmayo. Mi compromiso, como tantas veces en mi vida y mi carrera deportiva, estaba por encima de mí. Ese día mi cadera dijo basta. Necesitaba una operación y dos años después el doctor Fiz me ha colocado una prótesis, un paso hacia una nueva etapa", ha explicado la exgimnasta olímpica en el texto, donde ha desvelado que durante años "había convivido con dolor, displasia, labrum roto, cartílago y articulación dañados". "Seguí adelante, presentando en televisión en tacones, dando masterclass y viajando… Siento que ha merecido la pena, porque trabajar este tiempo me ha acercado a uno de mis grandes sueños: construir mi casa cerca de mi familia. Y ahora, a ese sueño, se le suma otro igual de profundo: poder volver a bailar", ha escrito Almudena Cid, que ha destacado que ahora la vida le ha "obligado a parar en seco".

"Quiero compartir lo importante que es para mí luchar por la protección social del deportista. Porque aunque el detonante fue hace dos años, esta cadera viene marcada por toda una carrera deportiva. Y porque el abandono que vive el deportista tras la retirada también aparece en momentos como el que estoy atravesando ahora", he reivindicado una de las mejores deportistas españolas de la historia, que ha finalizado: "El movimiento que inicié hace dos años no lo hacía por mí, sino por mis compañeras pero tras la cirugía siento que esta lucha también es por la dignidad de aquella niña que un día emocionó tanto".

Por último, Almudena Cid ha mandado un mensaje de agradecimiento al equipo médico que la ha tratado estos dos últimos años y ha dedicado unas bonitas palabras a su familia, amigos y Gerardo García Berodia, el exfutbolista que ocupa su corazón tras su separación de Cristian Gálvez. "Gracias familia, amigos y @berodia_10 , os toca cuidarme un poco", ha finalizado.

Por su parte, Gerardo ha contestado a este texto con un bonito mensaje de apoyo a su novia: "¡¡¡Misión recibida!!! Cuidar de ti es uno de mis planes favoritos. Y, como bien sabes, siempre saco lo positivo de los problemas… así que ahora tengo unos meses en los que no tendré que enfadarme porque quieras coger bolsas que pesan más que tú. Esto lo superamos como todos los obstáculos que la vida te ha puesto".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.