El Sistema Nacional de Salud se vio sorprendido por la enorme cantidad de personas que acudían "muy excitados" sin saber muy bien qué les pasaba. Con el paso del tiempo, se dieron cuenta de que lo que tenían era síndrome de abstinencia por heroína.

Así lo cuentan en Salvados Joan Ramón Villalbí, Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, y Marta Torrens, Directora Emérita de Adicciones del Hospital del Mar, que comparten cómo intentaron afrontar una situación inédita para los profesionales sanitarios.

"Era tremendo. No había manera de poderles frenar, no eran capaces de pensar. Venían de abstinencia; pedían y no les dabas, se ponían fatal. Se les consideraba unos viciosos que lo hacían porque querían", cuenta Torrens. La heroína acabó "causando estragos", como añade Villalbí.