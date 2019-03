5.214.000 espectadores vieron el cara a cara entre Iglesias y Rivera

"No estamos en televisión muy acostumbrados a ver un cara a cara entre dos políticos de primer nivel, no ha pasado mucho en este país", decía Jordi Évole al empezar el debate entre Pablo Iglesias y Albert Rivera en Salvados. Pero no era tan difícil hacerlo, solo hacía falta... hacerlo. 5.214.000 espectadores decidieron ver el estreno de la nueva temporada de Salvados, gracias a ellos 'hacer televisión de otra manera es el mayor éxito'.