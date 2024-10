'Carmen' (nombre ficticio) comenzó a trabajar como moderadora de contenidos de Instagram y Facebook convencida de que iba a hacer un bien para la sociedad. Cuando entró en la subcontrata Telus Internationcal no imaginaba, según cuenta a Gonzo en Salvados, la "pesadilla" en la que iba a convertirse su vida por culpa de aquel trabajo.

"Tú te imaginas que puedes ver un accidente y una persona muerta en el suelo, que puedes ver contenidos de guerras... Te estás imaginando ese tipo de cosas, lo que no te imaginas es la pesadilla real que hay", afirma 'Carmen'.

Para ella, de hecho, ser moderadora era "motivo de orgullo": "El hecho de hacer de Internet, de las redes sociales, un lugar más seguro, eso me atraía muchísimo, porque sinceramente pensaba: 'Estoy haciendo un bien, literal, para la sociedad'. No había nada que nos hiciera pensar que allí eso se podía convertir en una pesadilla, al contrario, estábamos felices", recuerda.

Ya en el proceso de entrenamiento, sin embargo, comenzó a ver muestras de los contenidos a los que tendría que enfrentarse y que en la entrevista llega a comparar con "el infierno de Dante". "En el entrenamiento lo ves, porque claro, te van poniendo la presentación y tú vas viendo los ejemplos", explica. "Yo no había visto tanta sangre en toda mi vida", recuerda.

"Recuerdo que tenía una reacción que casi hasta me estaba mareando, que quería ir al lavabo y ponerme agua fresca en la cara. No lo hice porque pensé: 'Vaya, es que no vas a pasar ni de la segunda semana'", relata.