Tajante y un tanto molesto. Así se muestra Eduardo Zaplana en este adelanto de la próxima entrega de Salvados cuando Gonzo le pregunta si pronunció la famosa frase, que aún hoy muchos le atribuyen, "yo estoy en política para forrarme".

"Usted sabe que no y lo sabe la inmensa mayoría de la gente o la totalidad de la gente que alguna vez la ha utilizado", responde en esta entrevista. "Pero sí que dijo 'tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir'", comenta el periodista.

El exministro de Trabajo durante el gobierno de José María Aznar y expresidente de la Generalitat Valenciana afirma que no sabe con seguridad si llegó a proferir esas palabras o no. "Pero si lo dije no creo que sea ningún delito, porque dinero para vivir le hace falta a casi todo el mundo", explica.

El próximo domingo en Salvados, a partir de las 21:25h, Eduardo Zaplana se enfrenta a las preguntas de Gonzo.