La llamada de Alberto Núñez Feijóo a Emiliano García-Page antes de su investidura fue noticia en pleno auge de críticas a Pedro Sánchez por la negociación de la ley de amnistía. En Salvados, explica que aquella llamada no fue "para que le apoyara" en esa investidura, sino para ver qué preocupaba al Gobierno de Castilla-La Mancha y que lo pudiese incorporar en su discurso de investidura.

"¿No le ofreció nada ni le pidió nada?", pregunta Gonzo a García-Page, que responde tajante: "Hombre, por favor, no". Hasta 14 veces dice 'no' el presidente de Castilla-La Mancha, algo que a Feijóo "no le cabría en la cabeza" tampoco, según García-Page.

"Tengo una buena relación con el señor Feijóo. Hemos sido presidentes autonómicos, hemos llegado a acuerdos... Por ser el jefe del partido contrario no voy a pensar distinto a cuando era presidente de la Xunta de Galicia", explica García-Page.