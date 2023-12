Emiliano García-Page pone nota a su relación con Pedro Sánchez y con Alberto Núñez Feijóo. Ninguno de los líderes políticos sale especialmente bien parado, aportando matices en distintas áreas con cada uno de ellos. Por ejemplo, a Pedro Sánchez le daría un 8 en política social, pero en acuerdos territoriales su nota "no pasa del 2".

En el caso de Feijóo, le da un 5, aunque matiza que en algunas cuestiones "le daría un 1". "No me gusta hablar mal de ninguna persona. Se me puede haber escapado algo mal de Cospedal, pero la gente de mi tierra me lo entiende perfectamente", confiesa.

También comparte una anécdota que tuvo con las exministra Ione Belarra e Irene Montero, con quienes coincidió en un acto y le reprocharon que hablase mal de Podemos. "Le dije: 'Mira ministra, no te equivoques, me meto con Podemos porque le quitáis votos al PSOE. El día que no me meta con vosotros, estad preocupados'", bromea García-Page.