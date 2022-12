Mónica Oltra considera que no fue un error decir que no iba a dimitir tras ser imputada a pesar de que tiempo más tarde lo acabó haciendo. "Me preguntaron y dije que no", ha indicado reconociendo que le parecía injusto tener que hacerlo sin "haber una causa".

"No creo que una persona, si no ha hecho nada malo, tenga que dimitir", ha asegurado dejando claro que le parece que con eso estaba haciendo "un flaco favor en términos democráticos". Un momento que ha aprovechado para volver a defender su inocencia, recalcando que no ha cometido "ningún delito".