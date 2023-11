La autocaravana es, en algunas ocasiones, la única salida que las personas que viven en Ibiza encuentran para poder sobrevivir. En Salvados, conocemos el testimonio de tres personas que viven en estos vehículos, a quienes Gonzo preguntan si se pueden llegar a sentir marginados por estas en esa situación.

"No sé si es paranoia, pero me siento marginado, como si estuviéramos en un poblado. No tenemos otra forma de vivir", lamenta uno de ellos, defendiendo que ellos no "molestan a nadie", aunque haya gente a la que sí "molesta" que vivan allí.

"El problema no es la autocaravana, viene de más atrás. Es la solución que hemos dado al problema", añade, dejando claro que su futuro no pasa por vivir allí: "Aquí no me quedo, esto es una locura".