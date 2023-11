Este domingo, a las 21:30 horas, Gonzo charla con varios habitantes de Ibiza para conocer realmente cómo se vive en la isla. "La gente se cree que es todo el día fiesta aquí", afirma un vecino, que recuerda qué le dijo su entorno cuando decidió marcharse a Ibiza: "Cuando me vine, lo primero que me dijeron era que vaya verano que me iba a pegar en Ibiza".

Por su parte, una chica confiesa que paga 550 euros por compartir un sofá mientras que un hombre reflexiona sobre su futuro en la isla: "No me veo con 80 años en una autocaravana viviendo, se va a complicar la cosa".