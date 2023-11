Quienes viven en Ibiza todo el año encuentran un reto a la hora de lograr una casa a un precio asequible. En Salvados hablamos con un vecino que lleva viviendo en la isla más de 25 años y, ahora, se ve obligado a buscar un piso.

"No me quiero ir, me obligan a irme", aclara a Gonzo. Lleva seis meses buscando piso, una vivienda para todo el año. En su piso actual lleva cuatro años y ahora se tiene que ir porque en verano para trabajadores.

"El año pasado había problemas de que trabajadores no venían. Ahora alquilan edificios para sus trabajadores porque la isla no funciona", cuenta este vecino de Ibiza, que explica que "casi todos" los que viven en ese edificio están en esa situación.