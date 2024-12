El duro relato de una afectada por la DANA: "En mi comunidad rescatamos a tres personas, hubo una cuarta que se la llevó el agua"

El paso de la DANA por la Comunidad Valenciana dejó durísimas imágenes, pero otras reconfortantes de cómo unos vecinos salvaban a otros durante la noche del 29 de octubre.

Fue el caso de una mujer que ha desvelado a Gonzo que sigue teniendo pesadillas con ese día: "A mí no se me olvida la noche del 29, sigo teniendo pesadillas. Sigo escuchando los gritos y creo que esos gritos no se me van a ir nunca".

Además, relata cómo los vecinos de su comunidad rescataron a tres personas del agua, pero no lo pudieron hacer con una cuarta que vieron: "Mi comunidad, que es increíble porque no les conocía de nada al llevar solo un año, entre 15 personas sacamos a tres del agua desde un primer piso. Sacamos a tres, pero una cosa que no llevo bien es que hay una cuarta persona, una mujer, que se la llevó el agua".