Mari Carmen Fernández Vázquez denunció a un compañero suyo de tripulación por acoso cuando ambos estaban en el buque oceanográfico García del Cid. En su escrito al CSIC, la mujer aseguró que contó a este compañero "cosas personales y familiares", la cuales "usaba" para decirle que las "contaría a los demás del barco".

"Lo utilizaba para decirme que quería tener sexo conmigo. Me sentía mal en el trabajo, se acercaba mucho a mí, me miraba los pechos y el culo, me sentía inferior en el barco. No quería salir desde el camarote, no cenaba, solo salía a hacer mi trabajo", confiesa.

Su marido, José Ramón Martínez, explica a Gonzo que este escrito fue derivado a la Fiscalía. "Los siguientes meses fueron una agonía constante, todo pasaba a cuentagotas", lamenta. Para él, lo importante saber "quién era" el acosador de su mujer, quien estuvo "mandándole whatsapps con vídeos salidos de tono e intimidatorios" antes de que intentase "abusar de ella".