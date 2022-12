Marla González, sumiller, ha destacado en Salvados que hay "una parte muy bonita" en el consumo de alcohol. "Como persona que se dedica al mundo del alcohol de forma profesional, también veo una parte muy bonita de compartir", ha defendido, a lo que ha añadido que "el vino es compartir". "Lo guay de una buena botella de vino no es bebértela tú solo, sino compartirla con gente", ha asegurado.

Por su parte, el escritor Manuel Vilas ha señalado que "beber es un hábito cultural muy mediterráneo". "La celebración, la alegría, la amistad, la fraternidad se vincula al acto de beber porque te quieres y te abrazas, pero el problema es cuando eso va a más", ha advertido. Sin embargo, El Chojin no tiene claro que sea algo cultural. "Quizás es algo de nuestra especie en general. Tengo la sensación de que no hay culturas en las que no se beba", ha manifestado.