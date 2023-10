Las imágenes del ataque de Hamás al sur de Israel el pasado 7 de octubre conmocionaron a la comunidad internacional. La retransmisión, casi en directo, de los asaltos y los secuestros de civiles supusieron el "shock" y la "impotencia" de los israelís que se encontraban fuera de sus casas, tal y como ha explicado Ofer Laszewicki en Salvados.

También desde Palestina se vio con incredulidad, pero, explica Salah Jamal, pos motivos diferentes: "Me quedé aturdido, no me lo podía creer. Israel es un Estado sofisticado, con sus sistemas de seguridad, sus satélites, sus drones... no me lo creía al principio", ha explicado el palestino de 79 años.

No obstante, Jamal defiende que "las cosas no caen del cielo" y "los gazatíes llevan 20 años asediados, 75 siendo expulsados, asesinados": "La primera reacción de una persona de Gaza es que se siente vengada y protegida tras tantos años de sufrimiento".

Así, al ser preguntado sobre si Hamás era un grupo terrorista, su respuesta era clara: "El Estado de Israel es un Estado terrorista. Esto es como si entras a ver una película del oeste a mitad y ves como un apache arranca la cabeza a un anglosajón. No ha empezado aquí la película, empezaba antes. Pero para el que lo ve recién entrado piensa que el apache es el salvaje".