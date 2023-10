Gonzo recuerda en Salvados que en 1º de BUP su tutor en el colegio Santiago Apóstol de Vigo "tenía medias, tampones y compresas en su despacho, y cuando veía que alguna chica tenía una carrera en la media o que iban mucho al baño, él se ofrecía". "Lo de las medias o las compresas era la punta del iceberg. Ahora ves lo que pasaba y es una locura", expresa el periodista, quien destaca "el tema de las fotos".

Así, una exalumna reconoce que ella fue una de las alumnas a las que ese profesor sacó fotografías. "Yo tenía 14 años y probablemente la cabeza llena de pájaros. En ese momento había una revista para chicas 'Ragazza', que hacía un concurso que era la modelo del año. Yo con 14 años dije que podía participar y le pedí que me hiciera las fotos. Fuimos una compañera y yo, y las poses eran las que él nos mandaba poner", relata la mujer, quien muestra las fotos a Gonzo y a otro excompañero.

"Madre mía, Alexa. No quiero ver más", reacciona Gonzo al verlas, mientras que otro excompañero confiesa que se "imaginaba algo mucho más inocente". "Las guardé y ahora las he vuelto a ver y es cuando pienso que es un cabrón. Eso no se le puede hacer a una niña de 14 años. Si una niña se acerca y te pide unas fotos, le dices que se ponga a estudiar. Creo que tarde o temprano todas pasamos por allí, y me encantaría tener a esa persona delante y preguntarle por qué nos hizo eso. Y todos lo que lo sabían y callaban, ¿por qué? ¿Cuántas profesoras nos veían entrar en aquel despacho? Y nadie decía nada. ¿Por qué?", se pregunta, a lo que el conductor responde que, por entonces, aquello "era lo normal, y no era lo más grave que pasó" y que ellos vivieron.