La confesión del papa Francisco a Jordi Évole sobre los "problemas en el Vaticano": "Me pone en dificultad responderle"

El sumo pontífice concedía en 2019 una entrevista en profundidad a Jordi Évole para el programa de Salvados que hoy laSexta.com recupera con motivo del fallecimiento del papa Francisco. En ella, su santidad desvelaba ante el periodista algunas cuestiones fundamentales de interés social y se sinceraba acerca de cuestiones controvertidas en el seno de la Iglesia.

"¿Le incomoda a usted hablar de pobreza rodeado de los lujos del Vaticano?", preguntaba el presentador. "No", aseguraba. Évole recordaba uno de los gestos más comentados de Jorge Bergoglio al llegar a la santa sede: "Renunció a los zapatos rojos que habían llevado otros papas". Pero, ¿fue por evitar lujos o porque no le gustaban? "Los zapatos rojos no me parecen de lujo", respondía entre risas. "Simplemente, me pareció una cosa que no iba con mi modo de ser, lo más normal posible", aseguraba en un tono más serio.

Jordi Évole hacía referencia a las personas sin hogar que se había encontrado en días anteriores durmiendo al raso en la misma plaza de San Pedro, bajo la Columnata de Bernini. "Nosotros lo hemos visto. Tenemos varios puestos, varias casas, dormitorios... pero hay gente que padece la enfermedad de vivir en la calle", contestaba. "Es una pobreza a la que prácticamente ni miramos. Me lo decía un pobre una vez: 'Me siento invisible'", reflexionaba el periodista, mientras que el papa se mostraba de acuerdo con sus palabras.

El pontífice recordaba en Salvados un pasaje de la Biblia en el que Jesús expulsó a los mercaderes del templo "por hipócritas, no solo porque vendían, sino por hipócritas". "¿Usted cree que hay muchos mercaderes en el Vaticano?", se atrevía a preguntar Évole. Él asentía: "Los hay, como en todos los sitios. El estado de la Ciudad del Vaticano no se salva de los límites y de los pecados y de las vergüenzas de otras sociedades. Somos hombres y tenemos los mismos límites y caemos, a veces, en las mismas cosas. Hay que ir limpiando".

El papa se sinceraba cuando su entrevistador le interrogaba acerca de si había podido "limpiar" todo lo que hubiera querido: "Es una pregunta que me pone en dificultad responderla". "Voy a limpiar, agarro la escoba y limpio", lamentaba, pero "dentro de tres días tengo que volver a agarrarla". "Esto es muy lento. Y yo te digo, sí, hay problemas en el Vaticano", reconocía.

"Los papas anteriores lo hicieron bien", destacaba sin embargo, haciendo especial alusión a Pablo VI, quien fue, para él, "un revolucionario".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Salvados emitido en 2019.