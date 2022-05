José Luis Sampedro criticó en 2012 en Salvados los elevados salarios de los banqueros: "¿Qué sentido tienen esos sueldos de unos señores que no tienen tiempo ni de comérselos?", se preguntó, al tiempo que señaló que "ahí juega el prestigio entre los demás, a ser más que el otro, a tener más que el otro".

Además, el economista habló de su etapa como directivo en un banco, y confesó que logró pasar "más de diez años en un banco y salir de allí sin saber una palabra de operaciones bancarias". Sin embargo, aquello tenía una explicación, y era que Sampedro "hacía todo lo que no era bancario, como las memorias anuales, escribir las publicidades o hacer los discursos para el presidente".

"Se acostumbraron a verme así, y como yo les resolvía todas las cosas que no sabían hacer, decían que dejaban las cosas a Sampedro. Pero jamás se les ocurrió encargarme una operación mercantil. Yo no sabía una palabra de eso. No me interesaba", reconoció a Évole.