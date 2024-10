La vuelta de Supersubmarina ha estado condicionada desde el día uno a la recuperación de todos sus integrantes. Especialmente la recuperación de José 'Chino', que según él mismo afirma en Salvados, llegará cuando pueda volver a trabajar.

"Sentiré que estaré recuperado cuando vuelva a tocar la guitarra perfectamente y vuelva a trabajar. El día que grabe el disco estaré completamente recuperado. Y estoy segurísimo de que podré. Creo que no podría ser feliz sin eso, pero estoy tan seguro de que voy a poder que no lo pienso".

Además, ha confesado a Gonzo que le preocupa que no pueda volver en el caso de que el resto del grupo lo proponga, un escenario que niega que pueda pasar porque confía en su rehabilitación: "Me preocupa que ellos quieran volver y que no pueda yo, pero eso no va a pasar seguro".